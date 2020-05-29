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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة الصحفيين تصدر بيانًا يوميًا حول تطورات كورونا بين أعضائها

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:20 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الحسين عبيد
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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيصدر بيانا يوميا يعلن فيه آخر تطورات فيروس كورونا بين أعضاء النقابة البالغ عددهم قرابة 12 ألف عضو، اعتمادا على تحديث المعلومات المتواصل القائم على الجهد الذي تقوم به لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة أيمن عبدالمجيد، بالتنسيق على مدار الساعة مع النقيب.

وأوضح النقيب، في بيان مساء اليوم، أنه منذ صدور البيان السابق مساء الأربعاء الماضي الموافق 27 مايو، هناك حالة جديدة مؤكدة لزميل صحفي تم نقله لمستشفى متخصص بالقاهرة، وهو يتلقى العلاج في الوقت الحالي، كما أن حالة أخرى مشتبه بها لزميل محتجز بأحد المستشفيات بالقاهرة تحت العلاج والملاحظة لحين ظهور نتيجة المسحة التي أخذت منه، كما أن هناك حالتي اشتباه بالإصابة تم أخذ مسحات منهما وفي انتظار النتائج يخضعان للعزل المنزلي، وقد انتقل لرحمة الله زميل كان مشتبها في إصابته أثناء وجوده بأحد المستشفيات قبل أن تظهر نتيجة المسحة التي أخذت منه.

وأضاف، أنه بذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الفيروس بين أعضاء النقابة إلى 10 حالات، تعافت منها تماما 4 حالات، ويخضع منها للعلاج 4 حالات منهم 3 بالمستشفيات وحالة مستقرة تخضع للعلاج في المنزل، وحالتا وفاة، بإلاضافة لحالة وفاة واحدة كان مشتبها بها وتوفى الزميل قبل ظهور نتيجة المسحة. كما أن هناك 3 حالات مشتبه بها في انتظار نتيجة التحاليل، واحدة منهم بالمستشفى وحالتان بالعزل المنزلي.

وناشد النقيب كل الزملاء باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي توصي بها وزارة الصحة، لكي يتجنبوا وأسرهم مخاطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا على ضرورة سرعة اتصالهم بالنقابة في حالة شكاواهم وأسرهم من أي أعراض تثير الاشتباه في إصابتهم بالفيروس، لضمان التصرف تجاهها ومعالجتها في الوقت الملائم.

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