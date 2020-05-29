«منتجي الدواجن»: 3 تحديات تهدد استثمارات بـ90 مليار جنيه

سلط إياد حرفوش عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، الضوء على تداعيات أزمة كورونا على صناعة الدواجن، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم التوصل لمنظومة تسويق حقيقية تحول بائعي الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة فائقة الجودة.وقال حرفوش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2، إن أول تحد يواجه استثمارات صناعة الدواجن التي تتعدى 90 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 4 ملايين عامل، هو دعم مدخلات الإنتاج، ووضع منظومة تسويقية جديدة لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 لمنع تداول الدواجن الحية.ولفت إلى أن التحدي الثاني، هو تغيير ثقافة المستهلك بجودة وأهمية الدواجن المبردة والمجمدة ذات الجودة العالية، موضحا أن اتحاد منتجى الدواجن تقدم لوزارة الزراعة بعدة مشروعات لتطوير الصناعة فى مصر، منها إنشاء شركة متخصصة فى تسويق الدواجن المبردة والمجمدة، مع ضرورة ضم 300 بائع دواجن حية إلى المنظومة وتعريفهم بأهمية وجودة الدواجن المبردة والمجمدة وتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين.وأشار حرفوش إلى أن التحدي الثالث وهو مقترح تقدم به الاتحاد بإنشاء المعامل المرجعية لمساندة ودعم معامل صحة الحيوان التابعة لوزارة الصحة والمعامل الخاصة، للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكن من عنابر الدواجن، والقضاء على الأمراض والفيروسات التى تهدد القطعان.ولفت إلى أن وزارة الزراعة تدرس هذه المشروعات وسبل تمويلها من صندوق دعم وتطوير صناعة الدواجن.