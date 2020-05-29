«الشرقاوي»: شركات الأدوية الحكومية لديها فرصة للعودة لريادة السوق

قالت الدكتورة رحاب الشرقاوي الاستشاري الاقتصادي في شركات قطاع الأعمال العام، إن توسع شركات الأدوية الحكومية في إنتاج الأدوية الناقصة في الأسواق من فيتامنيات سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات ويضاعف من أرباحها.وأضافت الشرقاوي في تصريح لـ"الدستور" أن شركات الأدوية الحكومية لديها حاليا فرصة مهمة من خلال التوسع في إنتاج مستلزمات الوقاية والأدوية التى تدخل في الوقاية من فيروس كورونا.وأشارت الشرقاوي إلى أن شركات الأدوية الحكومية تستطيع التعاون مع القطاع الخاص سواء في مصر أو الخارج لزيادة إنتاج الأدوية الناقصة في الأسواق، ما يؤهلها لزيادة الإيرادات والأرباح السنوية ويجعلها قادرة على العودة لمكانتها في ريادة سوق الدواء في مصر.