«كبد كفر الشيخ» يكشف حقيقة إصابة أفراد من الطاقم الطبي بـ«كورونا»

أكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، أنه لا صحة لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين اشتباه لطبيب وممرض بالمركز مصابين بفيروس كورونا المستجد.وقال عمارة خلال تصريح لـ"الدستور"، إن الطبيب المشتبه في إصابته بالفيروس يعمل بالفعل بمركز الكبد ولكنه في إجازة منذ أكثر من عام وليس على قوة المركز، وما يثار حول إصابة أحد الممرضين فهو عار تماما عن الصحة، مناشدا بضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات حتى لا نسبب بلبلة أو هلعا غير مبرر للناس.وأضاف مدير مركز الكبد، أن الفريق الطبي العائد من العمل بمستشفى عزل بلطيم جاءت نتيجة تحاليله سلبية تماما، ومن المقرر أن يذهب 5 آخرين من الأطباء للعمل في مستشفيات العزل 4 منهم سوف يذهبون للعمل بمستشفي عزل بلطيم، والآخر سوف يذهب للعمل بمدينة الطلاب بسخا لعلاج مصابي كورونا.وأوضح عمارة أنه يوجد غرفة بالمركز مخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، حيث يتم عزلهم فيها حتى تظهر نتائج تحاليلهم، لافتا إلى أنه يتم تعقييم المركز بصفة مستمرة كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.