موعد عودة برنامج «بيت دعاء» على شاشة ten

تعود الإعلامية دعاء عامر ببرنامج «بيت دعاء»، عبر قناة TEN، مساء غد السبت، في تمام الساعة الـ٢ حتى الـ٣ عصرا.ويناقش البرنامج القيم والأصالة ويتحدث عن بيت العائلة بأخلاقه وعاداته وتقاليده وبركته واحترام الصغير للكبير، من خلال فقرات متنوعة تتناول قضايا اجتماعية ودينية، والقضايا التي تتعلق بالمرأة، وغيرها.البرنامج من إخراج المخرج أحمد صفوت، والمنتج الفني أحمد مهران، ورئيس التحرير أبي أبوزيد.كانت دعاء عامر قد قدمت العام قبل الماضي الموسم الثاني من برنامجها "إمبراطورية ماما مع دودو وعيلتها"، ويدور البرنامج في إطار درامي كوميدي تحت مسمى "إمبراطورية ماما مع دودو وعيلتها"، في حلقات المصيف، وفرق التفكير بين الأجيال، والاستمتاع بالإجازة والمصيف.يذكر أن الموسم الأول من البرنامج تناول مشاكل الأسرة المصرية والاختلاف بين الأجيال في إطار درامي كوميدي.