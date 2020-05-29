إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "دوبل كابينة" بطريق "الداخلة- العوينات" بالوادي الجديد، منذ قليل.تلقى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة دوبل كابينة حكومية، وإصابة 6 موظفين بقطاع التقاوي التابع لمركز البحوث الزراعية، بالقرب من الكيلو 170 بشرق العوينات.وأسفر الحادث عن إصابة 6 موظفين من العاملين بقطاع الإنتاج بمزرعة شرق العوينات كانوا في طريقهم لمقر العمل، هم: ياسر محمود إمام من قرية الهنداو، وأحمد سعيد صالح، 46 سنة من محافظة أسيوط، ثروت طلعت توفيق، 32 سنة، وحسين محمد غمري، 30 سنة من محافظة أسيوط، فتحي طلعت توفيق، 35 سنة من محافظة أسيوط، ومسعد خلاف محمد 39 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.