طبيب يضع ضوابط لزيارة عيادته بالغربية.. ويطالب بتفعيل الاستشارات عن بعد

وضع الدكتور أيمن فرج، استشاري الباطنة بمستشفى زفتى العام، ضوابط لزيارة المرضى لعيادته الخاصة، وطلب من جميع المترددين على العيادة الالتزام بها وتنفيذ قرارات مجلس الوزاراء المصري بشأن مواجهة جائحة كورونا.وقال فرج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزارة الصحة رقم 6 لسنة 2020، بشأن ارتداء الكمامات في المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، أن الحضور للعيادة الخاصة به بمرافق واحد فقط ولن يُسمح بأكثر من مرافق.وأضاف: أن ارتداء الكمامة الواقية لكل من المريض والمرافق شرط أساسي لدخول العيادة، مع عدم السماح باصطحاب الأطفال إلى العيادة، مضيفًا أن الكشف والحضور للعيادة للضرورة القصوى، حتى انتهاء جائحة "كورونا".وطالب استشاري الباطنة جميع الأطباء بتطبيق الإجراءات وعدم التهاون في أي شيء منها، مؤكدًا أن هذه الإرشادات لسلامة الطبيب والمرضى، مطالبًا زملاءه من الأطباء بضرورة التوسع في الناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل الاستشارات الطبية عن بعد.