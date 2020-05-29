«التعليم» تعلن تأجيل التقديم الورقى لـ«رياض الأطفال» بسبب «كورونا»

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، إن التقديم في مرحلة رياض الأطفال سيكون إلكتروني خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم تأجيل موعد التقديم الورقي.وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ"الدستور": "سوف نقتصر في هذه الفترة على التقديم الإلكتروني وسنترك الأمر لمديري المديريات لتنظيم الوضع وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة".كانت الأيام الماضية شهدت مناشدات من معلمات رياض الأطفال إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائبه لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، بشأن قبول أوراق المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال المقرر البدء فيها الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو، إلكترونيا وتأجيل التقديم الورقي في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.