مصرع وإصابة 4 إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الكوم الأحمر، بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لأمن قنا إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف، بمصرع زياد عبد الحفيظ بركات، 12 عامًا، وإصابة كل من محمد محمود عبد المتجلي 32 عامًا، وكرم عبد ربه سعد 35 عامًا، وأحمد خالد علي 28 عامًا، بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الكوم الأحمر بفرشوط.وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.