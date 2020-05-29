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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل أسوأ نمو فصلى منذ عقدين جراء تداعيات كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:44 م
الهند
الهند
وكالات
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أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الهندي نما في الفصل الأخير بأبطأ وتيرة له منذ عقدين على الأقل، مع تحذيرات من الأسوأ في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التخفيف من التبعات الاقتصادية لأكبر إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا.

وتوسع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3.1% فقط في الفترة بين يناير ومارس، التي تزامنت مع الاسبوع الأول من الإغلاق الذي استمر أشهرا بعد ذلك.

وهذا الرقم يتفوق على أشد التقديرات سوداوية، توقعت بلومبرج أن يتباطأ الاقتصاد الهندي بنسبة 1،6 بالمئة فقط، لكن الخبراء الآن يستعدون لانكماش صعب في الفصل الحالي بعد توقف الصناعات والخدمات وانفاق المستهلكين.

وسجل النمو السنوي 4،2 بالمئة، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، على الرغم من أن وزارة المالية رجحت مراجعة التقديرات بسبب النقص في البيانات المتوافرة.

وهناك تصور على نطاق واسع بأن يجر الإغلاق البلاد الى الانكماش، حيث يتوقع غولدمان ساكس انكماشا بنسبة 45 بالمئة في الفصل ما بين ابريل ويونيو مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحذر البنك المركزي أيضا من التراجع، وتم خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض.

وحتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن الإغلاق في أواخر مارس، كان الاقتصاد يعاني لكسب الزخم وسط تباطؤ النمو ورقم قياسي لمعدل البطالة وتزايد القروض الهالكة التي جعلت البنوك مترددة في الإقراض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مودي عن حزمة تحفيز بقيمة 266 مليار دولار، أي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لإنعاش الاقتصاد المنهك.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند تلك في الصين المجاورة الجمعة، مع تسجيل 175 وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي الى 4706، وفق بيانات رسمية.

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