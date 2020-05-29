أماكن انقطاع مياه الشرب بالفيوم اعتبارًا من الغد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن مركز إبشواي ويوسف الصديق، ابتداء من التاسعة صباح غد السبت، حتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم الأحد الموافق ٣١ ٥ ٢٠٢٠م، من أجل أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذى لمركز ابشواى أمام عزبة العصارة بالطريق الدائرى.وذكر بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة هي مركز الفيوم: قرى المندرة، بهنس وتوابعها، مركز إبشواي: مركز ومدينة إبشواي عدا طبهار والناصرية، مركز سنورس: فيديمين، سنهور وتوابعهما، مركز يوسف الصديق: كحك بحرى وتوابعها.وتناشد الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز بهذه المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.