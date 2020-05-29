أوكرانيا ترجح استئناف الرحلات الجوية مع النمسا نهاية يونيو المقبل

أعلن سفير أوكرانيا لدى النمسا ألكسندر شيربا، اليوم الجمعة، احتمالية استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين أوكرانيا والنمسا بعد 23 يونيو المقبل.وكتب السفير شيربا، على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية: "فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية بين أوكرانيا والنمسا، فمن المرجح أن تستأنف الرحلات الجوية بعد يوم 23 يونيو.. وسيحدث هذا بمجرد أن يفتح كلا البلدين مجالهما الجوي أمام بعضهما البعض ويرفعا القيود المفروضة على دخول المواطنين".ووفقًا للسفير الأوكراني، من المهم للغاية أن تتخطى أوكرانيا ذروة وباء فيروس كورونا المستجد.وفي منشور آخر، أفاد شيربا بأن شركة "سكاي آب إيرلاينز" ستقوم برحلة خاصة بين كييف وفيينا في 8 يونيو المقبل.