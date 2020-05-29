بث مباشر.. حفل الكينج محمد منير «أون لاين»

يبدأ بعد قليل الكينج محمد منير أول حفلاته الـ«أون لاين» من منزله، حيث من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً.ويقدم الكينج خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيه، بصحبة فرقته الموسيقية وخلال الحفل يقدم مواهب شابة جديدة.وتظهر بصحبته في الحفل فنانة الأندرجراوند الشهيرة دينا الوديدي، بالإضافة للفنانة نوران أبوطالب التي ستنشد عددا من أغانيها.