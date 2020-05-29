ترامب: الصين تجسست على أمريكا وسنلغي «إعفاءات هونج كونج»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج.وأضاف ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليوم: «أن تدخل الصين في هونج كونج يظهر أن هونج كونج لم تعد مستقلة».وأكد أن الصين تجسست طوال سنوات لسرقة الاختراعات الأمريكية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتخذها اليوم تأتي كتحرك منه لحماية أسواق أمريكا المالية من الصين.