استمرار حملات التصدي لأعمال البناء المخالف في الفيوم

استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، بالتصدي لأعمال البناء المخالف والإزالات الفورية، حيث تمت إزالة 2 حالة بناء مخالف بإجمالي مساحة 250 م، إزالة حالة بناء مخالف أسوار بالوحدة المحلية بطبهار على مساحة 75 م.وتمكنت أيضًا من إزالة حالة بناء مخالف على أرض زراعية على مساحة 175 م بحوض على بك بعزبة خضرة التابعة للوحدة المحلية بالعجميين، تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القرى، وصوفي غزاوى رئيس الوحدة المحلية بالعجميين، وأحمد مهدلي رئيس الوحدة المحلية بطبهار.وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية طبقا للقانون.