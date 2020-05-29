ترامب: سأعلق دخول صينيين يشكلون خطرًا على الأمن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستفرض عقوبات على مسئولين متورطين في علاقات مع الصين.وأكد ترامب خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء اليوم، بشأن العلاقات مع الصين، إنه من المقرر تعليق دخول الصينيين لبلاده لأنهم يشكلون خطرًا على الأمن.وأضاف أن الصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري مراجعات للشركات في هونج كونج.