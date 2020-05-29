تعقيم الشوارع والمصالح الحكومية بمدينة إبشواي بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، برئاسة مراد مسعود، بتعقيم ورش وشوارع المدينة وواجهات المحلات، وبعض المنازل، ابتداء من شارع محكمة الأسرة، وشارع مجلس المدينة، مرورا بميدان المحطة، وشارعي شرق السكة الحديد، وشارع الجمهورية، ومحكمة إبشواي، والشوارع المجاورة.كما تم تعقيم وتطهير المصالح الحكومية، وسرادق واستراحات المواطنين المقامة أمام البنوك لمنع التجمعات وذلك بمعدات مجلس المدينة، وبالتعاون مع وحدة الملاريا بإبشواي، تحت إشراف شعبان عمر سكرتير عام المركز، ودكتورة مايسة رجائي مديرة الإدارة الصحية بإبشواي وإدارة البيئة بمجلس المدينة ووحدة الملاريا بإبشواى.