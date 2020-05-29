ليست صحية.. 5 أنواع شوربة تحتوى على دهون عالية

شوربة الشودر



شوربة البطاطس



الشوربة الفرنسية الدسمة



شوربة البروكلي بالجبن الشيدر



- الشوربة الحامضة الحارة:



يتصور الناس أن الشوربة من الأطباق المفيدة لصحة الإنسان، لكن الحقيقة عكس ذلك، فهناك أنواع من الشوربات تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية ما يجعلها ذات قيمة غذائية محدودة لذلك يفضل الابتعاد عنها.نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا بأبرز 5 أنواع شوربة ينصح بالتوقف عن تحضيرها وتناولها:وهي نوع من الشوربة التي تصنع من الحليب أو الكريمة، وهو ما يجعلها تميل لأن تكون دسمة للغاية وغنية أيضا بالدهون والسعرات الحرارية، ولا تصلح مع النظام الغذائي الصحي، ويفضل الابتعاد عنها لأن بها بقدرا كبيرا من الدهون المشبعة.على الرغم من القيمة الغذائية التي تتميز بها البطاطس لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات، المعادن والألياف، لكن المشكلة أنها تتحول في كثير من الأحيان إلى شوربة غنية بالكريمة وتتسم بكونها دهنية جدا وتزول فوائدها بمجرد أن تضاف إليها الكريمة الدسمة.لا تصلح للأشخاص الذين يلتزمون بنظام غذائي صحي، لاسيما وأنها شوربة مكوناتها محار البحر مع منتجات ألبان، وتكون ثقيلة جدا على المعدة.على الرغم من أنها تحتوي على بروكلي، لكنها تحتوي أيضا على كميات كبيرة من الجبن الدهني، ومع أن مذاقها رائع جدا، لكنها ليست مفيدة للصحة، ويمكن تناول الجبن فقط بمفردها والشوربة بمفردها.لا تتميز تلك الشوربة بمكوناتها غير الصحية فقط بل بارتفاع نسبة الصوديوم ايضا، وهو ما يجعلها من نوعية الشوربات التي لا تكون ذات قيمة.