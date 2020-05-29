بعد ارتفاع مفاجئ أمس.. استقرار أسعار الذهب

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الجمعة شهدت استقرارا في الأسواق في التعاملات المسائية، بعدما ارتفع 10 جنيهات أمس الخميس.وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب سجلت 760 جنيها لعيار 21، وسجل عيار 18 نحو 652 جنيها، فيما سجل عيار 24 سعر 869 جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرارا في أسعار الجنيه الذهب 6080 جنيها، وسجلت الأوقية العالمية نحو 1721 دولارا.