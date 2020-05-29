إسرائيل في المركز 39 بمؤشر كورونا

كشفت إسرائيل اليوم، الإحصائية اليومية لعدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، حيث تشهد الأراضي المحتلة أعلى حصيلة إصابات منذ الأول من شهر مايو الجاري.وسجلت إسرائيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 16 ألفًا و987 حالة إصابة، من بينها 284 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، في حين تعافى عدد كبير من المصابين بلغ عددهم 14 ألفًا و727 مصابًا.وتحتل إسرائيل حاليًا المرتبة التاسعة والثلاثين في المؤشر العالمي لقائمة البلدان الأكثر وباءً بفيروس كورونا.وأسوأ ترتيب وصلت إليه إسرائيل كان المركز الثامن عشر في ذروة تفشي الوباء في الأراضي المحتلة.