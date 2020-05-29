الكمامة شرط دخول الموظفين والمواطنين لـ«تموين شمال سيناء»

أعلن فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه ابتداء من يوم السبت سيُحظر دخول الموظفين والمواطنين إلى ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها والمكاتب إلا بارتداء الكمامات وواقيات الأيدي لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار راشد في تصريحات صحفية إلى أنه تم التأكيد على كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت والمستشفيات والطرق فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا.