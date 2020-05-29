رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: بلاغ للنائب العام حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية مشبوهة

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:40 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، أن وحدة التحريات المالية، قدمت بلاغا الى النائب العام الكويتي، حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية.

وأضاف الصالح - في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن ذلك تم بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 20 مايو 2020، بتكليف الجهات الرقابية بالتحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين، مع احدى الشركات الصينية، والحكومة الماليزية السابقة، في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أحيط علما بانتهاء وحدة التحريات المالية، من فحص المعاملات المشار إليها، وتقديم بلاغ الى النائب العام، لوجود شبهة مخالفة للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات الى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى استمرار ديوان المحاسبة في فحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات، وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وشدد الصالح على أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء الكويتي لحماية الأموال العامة، تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية، وعلى رأسها حرمة المال العام وحمايته، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها بالتعامل الجاد مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام، أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

وزيرة الصحة تعلن خدمات جديدة بتطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 29-5-2020

متجر «غاليري لافاييت» الشهير في باريس يعيد فتح أبوابه السبت

التجار الجزائريين تطالب بفتح المحلات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

محمود التهامي يروي كيف استولى على «عمة» والده لحضور الحفلات

كاتب يطلق مبادرة لتأسيس مستشفى ميداني بجهود ذاتية في إسنا

«المصطبة» تبث حفلة أرشيفية لـ«الطنبورة» البورسعيدية

نقابة الكتاب تنعى عونى عبدالرءوف: بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة