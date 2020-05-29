المغرب: 71 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 7714 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 71 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7714 حالة.وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 182347 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، فيما تم تسجيل 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5271 حالة.