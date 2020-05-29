رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تقر حدا أدنى من المساعدات لكل فرد لمواجهة تداعيات كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:37 م
إسبانيا
إسبانيا
وكالات
طباعة
أقرّت الحكومة الإسبانية الجمعة تقديم حد أدنى من المساعدات لكل فرد لمكافحة الفقر الذي تفاقم نتيجة انتشار كورونا وفرض إجراءات العزل في البلاد.

وأعلن نائب رئيس الحكومة بابلو إيجليزياس، زعيم حزب اليسار "ولد حق اجتماعي جديد اليوم في إسبانيا".

وحُدد الحد الأدنى لهذا الدخل الأساسي بـ462 يورو شهريا لكل بالغ يعيش بمفرده. أما العائلات فستحصل على 139 يورو شهريا لكل شخص إضافي، سواء كان بالغا أو طفلا، مع تحديد سقف المساعدات عند 1015 يورو لكل أسرة.

وبحسب الحكومة، ستستفيد 850 ألف أسرة من هذه الإعانة الجديدة، أي نحو 2.3 مليون شخص، 30% منهم من القاصرين، وسيحصلون على متوسط 10070 يورو سنويا.

وسيكون هذا الدخل مكملا لمداخيل أخرى، أي إذا كان راتب الفرد منخفضا، ستدفع له الدولة إضافة تسمح له بالوصول إلى مستوى الحد الأدنى من الدخل وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر يونيو.

وقال إيجليزياس إن هذا الدخل الأدنى الأساسي تنفيذا لوعد للحكومة الائتلافية التي "أجبرت على تسريع دخول هذه الخطة حيز التنفيذ" لمواجهة تداعيات كورونا.

وتسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل بخسارة مئات الآلاف لأعمالهم، ما اضطر العديد من العائلات إلى الاصطفاف في الطوابير للحصول على الطعام من مراكز رعوية وجمعيات محلية، خصوصا في مدريد.

ويهدف الدخل الأدنى الأساسي الذي سيكلف ثلاثة مليارات يورو سنويا، إلى مكافحة الفقر المدقع الذي يؤثر على 600 ألف أسرة أي نحو 1،6 مليون شخص في البلاد.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الفقر المدقع فيليب ألستون بعد بعثة استقصائية له إلى البلاد في فبراير، إن إسبانيا فشلت "تماما في مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، والذين صُنف وضعهم الحالي بين الأسوأ في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح وزير الضمان الاجتماعي خوسيه لويس اسكريفا أن معدل الفقر المدقع في إسبانيا ينخفض بنسبة "أقل بكثير" من أي بلد آخر في أوروبا نتيجة تحويل الأموال العامة، ويستقر عند 9% من السكان مقابل 5،4% كمتوسط في أوروبا.

موضوعات متعلقة

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

"ما زالت حية ونقلت للمطرية".. مصادر تكشف أكاذيب الإخوان عن سيدة منشية البكري

الصحة: 34 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 29-5-2020

متجر «غاليري لافاييت» الشهير في باريس يعيد فتح أبوابه السبت

التجار الجزائريين تطالب بفتح المحلات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

محمود التهامي يروي كيف استولى على «عمة» والده لحضور الحفلات

كاتب يطلق مبادرة لتأسيس مستشفى ميداني بجهود ذاتية في إسنا

«المصطبة» تبث حفلة أرشيفية لـ«الطنبورة» البورسعيدية

نقابة الكتاب تنعى عونى عبدالرءوف: بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة