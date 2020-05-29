القبض على شرطي مينيابوليس المتهم بقتل رجل أسود

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على شرطى مينيابوليس المتهم بقتل جورج فلويد الرجل الأسود الذى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم الشرطى، دون الاستجابة لاستغاثته، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".ونشر الحرس الوطني الأمريكي 500 من عناصره، الجمعة، في مدينة منيابوليس لإعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات، إثر مقتل مواطن من أصل إفريقي لدى توقيفه من قبل الشرطة، على ما أفاد بيان عسكري.