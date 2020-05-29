غرفة السياحة تطالب «الصحة» بتيسير إجراءات استقبال العالقين بالفنادق

بتيسير الإجراءات وسرعة إعطاء التصاريح لأصحاب الفنادق ليتمكنوا من مزوالة عملهم واستقبال العالقين مع تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات التي تقرها واستثناء أي من يخالفها، فالهدف الرئيسي لكافة المؤسسات الحفاظ على صحة المصريين في المقام الأول.

قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن هناك العديد من الشكاوى من شركات السياحة والفنادق لصعوبة استخراج تصريح من وزارة الصحة لاستقبال الفنادق العالقين من الخارج، موضحا أن هناك 7 فنادق بالقاهرة فقط حصلت على التصاريح.وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك نحو 400 ألف عالق بدول الخليج يريدون العودة إلى مصر، الأمر الذي سينعش العاملين بشركات السياحة والفنادق فى ظل جائحة كورونا التى اثرت بشكل بالغ على قطاع السياحة الذى استطاع أن يرفع أعداد السائحين إلى 13 مليون سائح عام 2019 مقابل 11.3 مليون سائح عام 2018، بزيادة 15%، وكان القطاع سيواصل تقدمه لولا جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الفنادق قد استوفت كافة الشروط التي طلبتها وزارة الصحة لتؤهلها لاستقبال العالقين من الخارج، كخلو الفندق من النزلاء غير المعنيين بالحجر الصحي، وتخصيص غرف للفريق الطبي الذس سيقيم بالفندق لمتابعة حالة القادمين، وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للمقيمين،والتزام كافة العاملين بالفنادق بأى إجراءات وقائية يقرها الفريق الطبي الذي سيقيم بالفندق.وأشار فاروق إلى أن القطاع السياحي بالكامل يقدر ما يقوم بة حاليا الجيش الأبيض من تضحيات في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لكن هناك آلافا من العاملين بشركات السياحة والفنادق يريدون العمل لتعويض جزء بسيط من الخسائر التي تكبدوها منذ إغلاق المنافذ الجوية، خاصة أن هناك العديد من الطلبات من العالقين بالخارج سواء الذين فقدوا وظائفهم أو من الذين يريدون أن يكونوا بجانب ذويهم في هذة المرحلة الإنسانية، مطالبا وزارة السياحة