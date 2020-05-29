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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق سعدة يهنئ الإعلاميين بعيدهم داعيًا إلى دعم الدولة وتوعية المواطنين

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:32 م
طارق سعدة
طارق سعدة
الحسين عبيد و محمد جعفر
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هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، جموع الاعلاميين المصريين بعيدهم، قائلا: يجب علينا جميعا كإعلاميين مصريين وطنيين أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها سواء ضد الارهاب أو لمجابهة الجائحة العالمية كورونا المستجد".

وتابع: "يكون دورنا كإعلاميين في رفع درجات الوعي لدى المصريين من خلال برامجنا في وسائلنا الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة ومن خلال حملات التوعية المستمرة التي تقدمها وسائلنا الإعلامية جميعها".

وأضاف نقيب الاعلاميين فى بيان له: أنه يجب علينا جميعا كإعلاميين أن نبرز دور وجهود الدولة وما تقوم به في كافة المجالات وأن نلقي الضوء من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للنقل الميداني والزيارات الحية للمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات والتي تصب في مصلحة المواطن والتي تؤسس لمصر الجديدة القوية والآمنة.

واختتم نقيب الاعلاميين: "ولهذه المناسبة أطالب جميع الزملاء الإعلاميين أن نؤدي دورنا جميعا بكامل المهنية الوطنية ونكون جميعا ساعد من سواعد التنوير والبناء لدولتنا المصرية العظيمة، وكل عام وكل إعلامي مصر بكل خير".

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