الجيش السوداني: هدوء حذر على الحدود الإثيوبية

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، اليوم، على هدوء حذر على الحدود الإثيوبية، وفق لقناة العربية الأخبارية.وأكد الجيش السوداني، أن هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود ومتمسكون بالحل السلمي، وأن تدخل القوات الإثيوبية في الاعتداءات الأخيرة كان واضحًا.وأشار الجيش السوداني: أرسلنا تعزيزات لحدود إثيوبيا لمنع أي انتهاكات، مشيرًا إلي ان الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات الإثيوبية.