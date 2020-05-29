البحرين تبحث مع كندا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباين، العلاقات الثنائية القائمة وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة، أن الجانبين تطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.