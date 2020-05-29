جونسون وترامب ينتقدان خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي في هونج كونج

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن خطة الصين لفرض تشريع يتعلق بالأمن القومي على هونج كونج من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي في الإقليم.وأورد بيان صادر عن مكتب جونسون عقب مكالمة بين الزعيمين أنهما قالا إن "خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي على هونج كونج تتعارض مع التزاماتهم بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، ومن شأنها أن تقوض الحكم الذاتي لهونج كونج والإطار القائم على مبدأ ‭‬‬دولة واحدة ونظامان".