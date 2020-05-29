من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

من أشهر صفعات السينما الحقيقية هي التي تلقتها الفنانة الكبيرة ميرفت أمين من الفنان غسان مطر في فيلم "الأبرياء" إخراج محمد راضي.الحكاية كما روتها مجلة "الشبكة" تقول أنه وبعد مشادة كلامية من أجواء الفيلم لم يجد غسان مطر وسيلة لإقناع ميرفت أمين سوى بصفعة مدوية ارتج لها خدها.ولجأ غسان إلى حيلة، فقد تظاهر أثناء البروفات أن الصفعة ستكون مجرد تمثيل، فلما صاح المخرج "أكشن" هوى غسان بكل قوته على خد ميرفت أمين الرقيق، وانهال عليها بالضرب والشد والعنف، وصرخت ميرفت بكل قوتها، صرخة حقيقية قفز المخرج على إثرها قائلًا: "برافو".كانت النتيجة طبيعية جدًا، واضطرت ميرفت للتوقف عن استكمال دورها ساعة كاملة وراحت تضع قطع الثلج على خدها أملًا في إزالة آثار الصفعة.