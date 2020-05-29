رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:15 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
من أشهر صفعات السينما الحقيقية هي التي تلقتها الفنانة الكبيرة ميرفت أمين من الفنان غسان مطر في فيلم "الأبرياء" إخراج محمد راضي.

الحكاية كما روتها مجلة "الشبكة" تقول أنه وبعد مشادة كلامية من أجواء الفيلم لم يجد غسان مطر وسيلة لإقناع ميرفت أمين سوى بصفعة مدوية ارتج لها خدها.

ولجأ غسان إلى حيلة، فقد تظاهر أثناء البروفات أن الصفعة ستكون مجرد تمثيل، فلما صاح المخرج "أكشن" هوى غسان بكل قوته على خد ميرفت أمين الرقيق، وانهال عليها بالضرب والشد والعنف، وصرخت ميرفت بكل قوتها، صرخة حقيقية قفز المخرج على إثرها قائلًا: "برافو".

كانت النتيجة طبيعية جدًا، واضطرت ميرفت للتوقف عن استكمال دورها ساعة كاملة وراحت تضع قطع الثلج على خدها أملًا في إزالة آثار الصفعة.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس (فيديو)

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس (فيديو)

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 29-5-2020

متجر «غاليري لافاييت» الشهير في باريس يعيد فتح أبوابه السبت

التجار الجزائريين تطالب بفتح المحلات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

كاتب يطلق مبادرة لتأسيس مستشفى ميداني بجهود ذاتية في إسنا

«المصطبة» تبث حفلة أرشيفية لـ«الطنبورة» البورسعيدية

نقابة الكتاب تنعى عونى عبدالرءوف: بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة

«حماية اللغة العربية» بالشارقة تختتم تصفيات مسابقة المخزون اللغوى