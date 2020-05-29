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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسي لدى مصر يتحدث عن فرص تعزيز التعاون بين البلدين

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:10 م
جيورجي بوريسينكو
جيورجي بوريسينكو
أحمد عاشور
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أعلن السفير الروسي الجديد لدى مصر جيورجي بوريسينكو عن فرص توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة والثقافة.

ونشرت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الجمعة تصريحات للسفير على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال بوريسينكو: "لدينا جميع الإمكانات لزيادة فرص التبادل الثقافي والسياحي وتوسيع التبادل التجاري والتعاون التقني بين روسيا ومصر".

وأضاف أن "مصر وروسيا تملكان نفس الآراء حول العديد من قضايا السياسة الخارجية، ومن خلال تنسيق جهودهما يمكن تحقيق الكثير في حل النزاعات الإقليمية كما هو الحال في سوريا أو ليبيا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مصر تحتل مكانة مركزية في العالم العربي وإفريقيا على حد سواء، باعتبارها عضوا مهما في المجتمع الدولي، مؤكدا أن موسكو فخورة بالعلاقات الودية التي أقيمت مع القاهرة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين جيورجي بوريسينكو سفيرا لروسيا لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية في أبريل الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، ترأس بوريسينكو قسم أمريكا الشمالية في الخارجية.

يُذكر أن السفير الروسي السابق لدى القاهرة، سيرجي كيربيشينكو، البالغ من العمر 68 عاما، توفى في سبتمبر 2019.

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