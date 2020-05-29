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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة تجميل: كريمات إزالة الشعر ليست آمنة لجلدك

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:59 م
كريمات إزالة الشعر
كريمات إزالة الشعر
سلمى بدر
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تتميز كريمات إزالة الشعر بأنها وسيلة مريحة للتخلص من الشعر الزائد خاصة وأنها تجنب السيدات الوجع الذي يصيبهن عند اتباع الطريق الأخرى مثل "السويت" أو الشمع.

ولكن عند استخدام تلك الكريمات في المناطق الحساسة، يجب اتخاذ أكبر قدر من الحذر، وتتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة التجميل الدكتورة أمنية فؤاد عن ما إن كانت كريمات إزالة الشعر آمنة الاستخدام على المنطقة الحساسة أم لا.

تقول أمنية، إن تلك الكريمات ليست آمنة تماما في تلك المنطاق لأنها من المحتمل أن تتسبب في حدوث تهيج، وحساسية وتصبغ حول المنطقة ومع ذلك فإن النساء يفضلونها لأنها وسيلة سهلة وغير مؤلمة.

وأضافت، أن هناك بعض تحذيرات يجب التنبه لها عند استعمال هذه الكريمات فيجب أولا التعامل بوضوح بشأن المنطقة التي تريد المرأة استخدام الكريم عليها، ثم اختيار نوع كريم مناسب وبالنسبة للمنطقة الحساسة، فهي لها كريم مختلف، وهناك كريمات أخرى لليدين والساقين.

ونصحت في حالة إزالة شعر المنطقة الحساسة بضرورة الاهتمام بتنظيفها بالماء أو بأخذ حمام دافئ قبل وضع الكريم وإجراء اختبار لاصقة قبل وضع الكريم للتحقق إذا كان يفعل أي حساسية أو له أي آثار جانبية على الجلد أم لا، وذلك لأن المنطقة الحساسة من المناطق شديدة الحساسية، التي تتزايد فرص إصابتها بالحساسية وتحول لونها للون الداكن.

واستكملت أنه بالنسبة لرد فعل البشرة قالت إن مهيجات الحساسية تسبب التهاب بالجلد، دمامل وتصبغات، وهذه هي الآثار الجانبية التي يشيع حدوثها ونبهت للعطور التي تضاف للكريمات وأنها تسبب حساسية شديدة.

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