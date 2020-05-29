فضيحة جديدة لقطر.. شركات أمريكية تتجسس لخدمة مصالح الدوحة

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تهديدات رابطة كرة السلة Big3 التي أسسها النجم الأميركي "آيس كيوب" لشركة محاماة أميركية بالعمل "كجاسوس" لصالح قطر كجزء من حملة الدوحة للعلاقات العامة الأوسع في الولايات المتحدة.





وأشار التقرير إلى أنه بحسب وكالة بلومبرج الأميركية فإن رابطة Big3 لكرة السلة قاضت شركة المحاماة الأمريكية "كوًين إيمانويل" في محكمة بنيويورك بزعم أن الشركة تجسست عليها من أجل المصالح القطرية بينما كانت الشركة تمثل Big3 في نزاع مع مفوضها السابق "روجر ماسون جونيور".





وتابع التقرير أن الدعوى القضائية أشارت لتربح شركة المحاماة الأميركية عشرات الملايين من الدولارات سنويًا من عملائها القطريين ما جعل ذلك يؤثر على قرار الشركة بتمثيل الرابطة في نزاعها مع مفوضها السابق.





وتقول الدعوى إن شركة المحاماة ربحت 1.3 مليون دولار من الرسوم القانونية بينما أخفقت في محاولة وقف مفوض الرابطة السابق من بيع أسهمه في الدوري وامتنعت عن تضمين ادعائها بأنه كان يتصرف نيابة عن مصالح قطر.





ويتهم النجم الأميركي "آيس كيوب" ورابطته قطر في تعرضه لعملية نصب كبرى من قبل مستثمرين قطريين من بينهم عضو الأسرة الحاكمة القطرية الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني وأحمد الرميحي الدبلوماسي القطري السابق ورفع دعوى قضائية بمبلغ مليار دولار لقاء ما تعرض له من عملية احتيال قطرية.



