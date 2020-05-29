النرويج والدنمارك تخففان القيود الحدودية بينهما

اتفقت الدنمارك والنرويج اليوم الجمعة، على السماح بالسفر والسياحة الترفيهية بين الدولتين الأسكندنافيتين بعد أن شهدت كلتاهما جهودا ناجحة بصفة عامة في احتواء تفشي الوباء، ولكن لم يشمل القرار السويد المجاورة، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.وتسمح الدنمارك أيضا للسياح من ألمانيا وأيسلندا بدخول أراضيها، مع مراعاة بعض القيود.وتم استبعاد السويد من الخطة، وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الدولة المجاورة "في موقع مختلف" فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.وسجلت الدنمارك حتى الآن 11593 ألف حالة إصابة بالفيروس وسجلت النرويج 8422 حالة بحسب موقع "وورلد أو ميترز" المعني بإحصاءات حالات كورونا، بينما سجلت السويد، التي تبنت نهجا أكثر تراخيا في مواجهة الفيروس، نحو 36476 حالة.