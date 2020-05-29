اليوم.. الأرثوذكسية تحتفي بتذكار السيدة العذراء مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة؛ بتذكار السيدة العذراء مريم، والتى تحل في اليوم الحادى والعشرين من الشهر القبطي.ومن أبرز الأعياد التى يحتفل بها المسيحيون بالعذراء مريم هي «عيد البشارة» بميلادها الذي يوافق 7 مسري في الشهر القبطي، حيث بشر الملاك والديها ففرحا بها ونذراها إلى الله.ومن ضمن أعيادها أيضًا «عيد دخولها الهيكل»، والذي تحتفل به الكنيسة في 7 كيهك.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 من أغسطس من كل عام بصوم للسيدة العذراء مريم؛ والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس وتقيم خلاله الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القداسات الإلهية ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، النهضات الروحية بالكنائس؛ طيله فترة صوم العذراء مريم.