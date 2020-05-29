حملة تطهير للشوارع وفض أسواق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، حملة تطهير وتعقيم لشارعى مصطفى كامل ومحطة السوق وسوق باكوس بدائرة الحي.وتأتي الحملة تطبيقا للإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستمرار في تطهير وتعقيم الشوارع بنطاق الأحياء خاصة التي تشهد ازدحاما من المواطنين.وقامت الإدارات المعنية بحي العامرية أول بإشراف اللواء سمير صدقي رئيس حي أول بفض سوق قرية "طيبة-1 بقرى النهضة" بمنطقة العامرية غرب المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات كإجراء وقائي.