السنغال تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3342 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل الحصيلة الجديدة بعد إجراء اختبارات تشخيص للفيروس لـ 991 شخصًا، مشيرة إلى أن 1622 مصابًا لا يزالون يتلقون علاجهم في المستشفيات.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن في وقت سابق عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.