الحماية المدنية تنقذ «قطًا» سقط في شقة خالية بالإسكندرية

أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، "قطًا" سقط من شرفة الدور الثالث والتف حول رقبته حبل أثناء سقوطه، ولم يتمكن أصحابه من إنقاذه لعدم تواجد أحد بالشقة، بمنطقة شاطئ أبوهيف سيدي بشر شرق المدينة.وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغا بسقوط قط داخل شرفة الدور الثاني بلا سكان، والتفاف حبل حول رقبته وتعثر إنقاذه، انتقلت سيارات الحماية المدينة لمقر البلاغ وتم استخراج "القط".وأشاد قاطنو العقار بسرعة تحرك الحماية المدنية بالإسكندرية ووصولها فور ورود البلاغ وعدم الاستهانة به، مؤكدين أنها لافتة طيبة من رجال الحماية المدنية والأمن، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تتأخر عن إنقاذ أي روح.وأكدوا أن "القط" ويدعا "سكوبي"، تم إنقاذه والتوجه به لأحد المستشفيات الخاصة بالحيوانات، والعائلة التي تملكه اندهشت من سرعة الاستجابة للبلاغ وقدمت الشكر للقوات التي حضرت لإنقاذه.