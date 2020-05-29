إيطاليا تسجل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة، مقابل 593 إصابة و70 وفاة سجلت أمس.وقالت قوات الدفاع المدني الإيطالية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - إن "87 شخصا آخرين فقدوا حياتهم في إيطاليا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وأضاف الدفاع المدني في بيان الجمعة، أنه "طبقًا للبيانات المتاحة بين أيدينا، فإنه منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي كوفيد 19، بلغ عدد الضحايا 33229 شخصًا إجمالًا".وذكر البيان أن "هناك حاليًا 46175 حالة إيجابية من حيث الإصابة بالعدوى، وذلك بانخفاض بمقدار 1811 مقارنة بيوم أمس، أما في الحجر المنزلي فيخضع له 38 ألفا و606 أشخاص".