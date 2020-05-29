غدًا.. البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن أن البابا تواضروس الثاني، سيبحث خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سبل عودة فتح الكنائس أمام الأقباط، باتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد covid - 19، عقب إغلاقها دام لأكثر من شهرين.وأضافت أن أبرز السيناريوهات أمام اللجنة الدائمة خلال إعادة فتح الكنائس، هو إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لتقليل العدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية من التباعد بين الأفراد، بالإضافة إلى إحضار فضاء الرأس بالنسبة للسيدات واللفائف الخاصة وزجاجة المياة الخاصة بكل فرد؛ بالإضافة إلى تعليق الخدمات الطقسية والكنيسة مثل خدمات مدارس الأحد واستمرار بثها عبر الأون لاين.جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، ترأس في مارس الماضي اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقرروا استمرار إغلاق الكنائس والأديرة أبوابها أمام الأقباط واقتصار للجنازات على أهل المتوفي فقط.