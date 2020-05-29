قلق من موجة ثانية .. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل مرة أخرى

عقدت وزارة الصحة الإسرائيلية مؤتمراً صحفياً طارئاً، مساء اليوم، بسبب الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص حتى الساعة السادسة من مساء اليوم 85 حالة إيجابية جديدة، وهو أعلى رقم منذ بداية الشهر، وأمس تم تشخيص 64 حالة إيجابية جديدة حتى الساعة 9 مساء، في زيادة واضحة عن الأسابيع الثلاثة الماضية التي وصلت فيها الإصابات إلى أقل من 20 إصابة يومية.وصرح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية "موشيه بار سيمان توف": "بدأ ضوء التحذير في الظهور، نشعر أن الواقع يتغير بطريقة تتطلب منا إيصال الرسالة إلى الجمهور، بعد قرار العودة للحياة الطبيعية خلال الفترة الأخيرة".وأضاف بار سيمان: "لقد أكملنا تقييم الوضع مع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب ووزراء الصحة والتعليم والمالية ورئيس مجلس الأمن القومي، لقد شهدنا زيادة كبيرة في الإصابات في الأيام الأخيرة، وغداً سنعلن عن تقييمنا النهائي"، مؤكداً أن الموجة الثانية ليست مؤكدة، ولكنها تعتمد على سلوك المواطنين.بدأت الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي بعد تشخيص 32 حالة إيجابية جديدة، بعد أن كان عدد الحالات الإيجابية يوم الاثنين الماضي 14 حالة فقط، على غرار البيانات المسجلة في الأسابيع الثلاثة السابقة، وتواصل الارتفاع في الإصابات الجديدة خلال الأيام الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا خاصة مع وجود احتفالات عيد الأسابيع "الشفوعوت" خلال هذه الأيام، حيث حرص الإسرائيليون على الاحتفال والتجمع في المتنزهات والأماكن العامة.