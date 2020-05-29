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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تستأنف رحلات الطيران للخارج فقط رغم أزمة كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:28 م
الطيران
الطيران
وكالات
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تستعد باكستان لاستئناف رحلات الطيران الدولية المتجهة إلى خارج البلاد فقط اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حسبما قال مسئول اليوم الجمعة، وذلك بعد شهرين على تعليق حركة الطيران بكل أشكالها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالستار خوخار المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إنه سيتم السماح لشركات خطوط الطيران باستئناف الرحلات للخارج فقط، ما يعني أنها تستطيع نقل الركاب إلى خارج باكستان، وليس إعادتهم للداخل.

وقال إن الحكومة قررت عدم السماح لشركات الطيران بجلب ركاب إلى داخل البلاد؛ بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وسجلت باكستان حتى الآن أكثر من 64 ألف حالة إصابة، وفقا للمساعد الخاص لوزير الصحة ظفر ميرزا، الذي عبر عن مخاوفه من ارتفاع الحالات بشكل حاد في الأسابيع المقبلة.

ويثير مسئولون مخاوف بشأن قدرة النظام الصحي المحدودة في التعامل مع إجراء فحوصات أو إجراء حجر صحي لموجة مفاجئة من المواطنين العائدين حال استئناف الرحلات إلى داخل البلاد.

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