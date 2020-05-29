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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر لـ 9134 و638 حالة وفاة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:27 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 9134 حالة إصابة، و638 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 137 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 5422 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

وقرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أمس الخميس تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة، ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو المقبل.

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