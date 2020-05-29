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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة أول رضيع بكورونا في سويسرا

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:26 م
رضيع
رضيع
وكالات
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توفى رضيع جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في سويسرا، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للصحة العامة اليوم الجمعة، مؤكدا أول حالة وفاة بكورونا لطفل في البلاد.

وقال ستيفان كوستر المسئول بالمكتب في مؤتمر صحفي في برن إن الرضيع من منطقة أرجاو بشمال سويسرا كان قد أصيب بالعدوى بالفيروس في الخارج، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي حين كانت هناك حالات إصابة سابقة بكوفيد19 بين الأطفال السويسريين ووفيات بين المرضى الشباب في دول أخرى، فإن كوستر شدد على أن الأطفال يمرضون بشكل أقل وهم أقل عرضة للإصابة بالعدوى من البالغين.

وحتى الآن أكدت التحاليل المعملية إصابة أكثر من 30800 شخص في سويسرا بالفيروس وتوفى 1657.

ويتراوح معدل الإصابة بين 15 و32 مريضا جديدا يوميا في الأيام الأخيرة.

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