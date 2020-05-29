السعودية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 81 ألفًا و766

أعلنت السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 458 وفاة في المملكة.وأكدت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تسجيل 1581 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 81،766 حالة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 57،013 حالة بعد تماثل 2460 حالة جديدة للشفاء.