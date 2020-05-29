السعودية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 81 ألفًا و766
الجمعة 29/مايو/2020 - 06:24 م
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أعلنت السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 458 وفاة في المملكة.
وأكدت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تسجيل 1581 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 81،766 حالة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 57،013 حالة بعد تماثل 2460 حالة جديدة للشفاء.
وأكدت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تسجيل 1581 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 81،766 حالة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 57،013 حالة بعد تماثل 2460 حالة جديدة للشفاء.