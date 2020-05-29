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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

‎محمد فايق ينعى «اليوسفي» أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان في المغرب

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:20 م
محمد فايق
محمد فايق
محمد الشريف
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نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى فقيد حركة حقوق الإنسان والتحرر الوطني عبدالرحمن اليوسفي الوزير الأول الأسبق وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورمز من رموز التحرر الوطني في المغرب وإفريقيا الذي وافته المنية اليوم.

وأكد فايق أن الراحل يعد أحد رموز القومية العربية ورائدا من رواد حركة حقوق الإنسان العربية وأحد السياسيين الوطنيين المغاربة الذي كافح من أجل التحرر الوطني والديمقراطية وسيادة القانون وتصفية الاستعمار بإفريقيا.

وأضاف فايق أنه برحيل اليوسفي فقد الوطن العربي وإفريقيا إحدى القامات الحقوقية والسياسية التي أسهمت بجهد وافر في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال جميع المناصب التي تقلدها خلال مسيرته الحافلة بالعطاء المتميز على المستويين الحقوقي والسياسي وسيظل عطاؤه وما قدمه قدوة ونموذجا يحتذى به على مر الأجيال.

ويتقدم محمد فايق بخالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه وللشعب المغربي وأعضاء الحركة الحقوقية في أرجاء الوطن العربي وإفريقيا.‎

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