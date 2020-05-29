خبيرة موضة توضح كيفية شراء الملابس «أونلاين»

فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس القاتل، وإغلاق المولات وأماكن بيع الملابس، حيث لجأ الكثيرون إلى شراء الملابس "أونلاين".ولهذا تقدم خبيرة الموضة والأزياء أشواق مسامر، مجموعة من النصائح لشراء الملابس "أونلاين":- يفضل الابتعاد عن الشراء بالشكل التقليدي من المحلات والمولات وشراءها أونلاين من المواقع على الإنترنت.- اعتمد على المواقع والصفحات الموثوق فيها التي تلتزم بعرض المنتج بشكل واضح مع تفاصيل الخامة والسعر والألوان.- يفضل التعامل مع المواقع والصفحات التي لك سابق تعامل معها من قبل، فتتجنب عنصر المفاجأة في تأخير التوصيل أو قبول الحجز والتوقف عن التواصل بعد ذلك.- اطلب الأوردر الخاص بك قبل المناسبة بفترة كافية حتى تتجنب وصوله بعد موعد المناسبة.- احرص على شراء ما تحتاج إليه فقط، وتحكم في نهم الشراء باختيار العديد من القطع لاختيار أكثر من فستان أو بنطلون أو بلوزات وشيميزات وكذلك الشنط والأحذية، التي قد تتغير موديلاتها بعد ذلك.- إذا اكتسبت بعض الوزن الزائد خلال الفترة السابقة فيفضل التأني في اختيار الاستايل المناسب لتلك الفترة والمناسب لزيادة الوزن، بحيث لا يظهر ذلك الوزن الزائد كاختيار الاستايل البوهيمي من الفساتين والكارديجان والبناطيل الواسعة بشكل معتدل ويفضل الابتعاد عن الملابس الضيقة التي تظهر عيوب الجسم.