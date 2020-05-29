نتنياهو: لن يتم منح الفلسطينيين في غور الأردن الجنسية بعد الضم

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة "إسرائيل اليوم" بأن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في غور الأردن بعد ضمه لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.وأوضح أن المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة ستبقى "جيوبا فلسطينية" تحت الحكم الفلسطيني لكن تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية.أضافت الصحيفة أن هذه المناطق السكنية الفلسطينية، والتي ذكرت بعض التقديرات إنها موطن لما يتراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف فلسطيني "ستبقى جيوب فلسطينية. لا تضم مدينة أريحا الفلسطينية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20,000"شخص.كما أن هناك مجموعة أو مجموعتين من المناطق السكنية الفلسطينية التي لا يتعين فرض السيادة فيها؛ سيبقى سكانها رعايا فلسطينيين، لكن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة ستطبق هناك".وقال نتنياهو إنه ملتزم بتوسيع السيادة الإسرائيلية إلى أجزاء من الضفة الغربية في شهر يوليو، بعد إكمال فريق إسرائيلي أمريكي مشترك عملية رسم خرائط الرؤية المستقبلية للمنطقة على أساس خريطة مفاهيمية نشرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.وأعرب العديد من قادة المستوطنين عن قلقهم بشأن شمل خطة ترامب لدولة فلسطينية، وعلى الرغم من أنها تحدد العديد من الشروط لتلك الدولة التي تعارضها بشدة السلطة الفلسطينية، التي رفضت الخطة بشكل صريح، قائلة إنها متحيزة لصالح إسرائيل.