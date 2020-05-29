تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 29-5-2020

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء





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سجل سعر الأوقية اليوم 1730 دولارًا.بينما سجل سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6088 جنيهًا.ويأتي سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 865 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 761 جنيهًا.وأصبح سعر جرام الذهب عيار 18 عند 657 جنيهًا.وشهدت أسعار الذهب أمس الخميس، استقرارا ملحوظا بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار" ٢٤ "، ٨٦١ جنيهًا، فيما سجل "عيار ٢١"، ٧٥٦ جنيهًا، بينما سجل " عيار ١٨"، ٦٤٨ جنيهًا، وسجل "عيار ١٤"، ٥٠٤ جنيهًا، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٥٠ جنيهًا.ويتأثر سعر الذهب في جمهورية مصر العربية بعدة عوامل في مقدمتها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب.تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب ارتفعت نتيجة للتوتر التجاري الذي يشهده العالم بسبب الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».يذكر أن الأسواق المصرية شهدت انخفاضا ملحوظا في عمليات شراء الذهب بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا العالمي والذي أدي بدوره الي توقف الأفراح والاحتفالات التي تتزامن مع موسم عيد الفطر، وأعياد الربيع ما أدى إلى ركود في عمليه البيع والشراء، وذلك حسبما أفاد أمير رزق عضو شعبة الذهب خلال تصريحاته الصحفية في الأيام الماضية.